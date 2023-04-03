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Москвичей пригласили на выставку в городской Музей транспорта

Араз Салехов
Город
Москвичей пригласили на выставку в городской Музей транспорта
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, проспект Мира, 119с26 Карта всех событий

С начала марта в столичном Музее транспорта действует выставка «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Темпы обновления подвижного состава и ввода новых станций рельсового транспорта — одни из самых быстрых и масштабных в мире. На выставке Музея транспорта Москвы «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра» в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ мы зафиксировали эти и другие достижения, которые изменили Москву и сделали жизнь москвичей комфортнее, — сказал он.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, выставка поделена на три зоны: «Неожиданное прошлое», «Актуальное настоящее» и «Ожидаемое будущее».

Столичный Музей транспорта с 2 апреля снова будет проводить экскурсии в фонды хранения своей коллекции. «Вечерняя Москва» узнала, какие экспонаты смогут увидеть горожане.

В период с 5 апреля по 24 мая музей-заповедник «Коломенское» представит выставку «Московские усадьбы в творчестве художника Виктора Маторина». В первом зале гости увидят работы, на которых изображены архитектурные памятники усадьбы Измайлово: Мостовая башня, Покровский собор и проездные ворота.

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