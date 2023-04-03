Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Гендиректор ЮНЕСКО прибыла в Киев

Полина Пашкина
В мире
Гендиректор ЮНЕСКО прибыла в Киев
Фото: Unsplash

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле прибыла с визитом в Киев. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Уточняется, что на повестку дня вынесли поддержку усилий по защите и восстановлению различных сфер деятельности в стране.

Речь идет об областях культуры, образования, науки, спорта, медиа и молодежной жизни на Украине, передает сообщение Джапаровой ТАСС.

В январе ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного культурного наследия. Представители организации заявили, что решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, полученный статус дает украинскому правительству возможность сделать запрос «усиленной технической и финансовой международной помощи» для его защиты и восстановления в случае нанесения району ущерба.

Ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе выразил мнение, что включение культуры приготовления борща в список нематериального наследия, требующего защиты, является глупостью со стороны организации. Он заявил, что признание его «украинскости» со стороны ЮНЕСКО не делает чести как блюду, так и принявшим это решение.

Украина ЮНЕСКО Киев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте