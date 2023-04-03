Гендиректор ЮНЕСКО прибыла в Киев

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле прибыла с визитом в Киев. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Уточняется, что на повестку дня вынесли поддержку усилий по защите и восстановлению различных сфер деятельности в стране.

Речь идет об областях культуры, образования, науки, спорта, медиа и молодежной жизни на Украине, передает сообщение Джапаровой ТАСС.

В январе ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список всемирного культурного наследия. Представители организации заявили, что решение «признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его». Кроме того, полученный статус дает украинскому правительству возможность сделать запрос «усиленной технической и финансовой международной помощи» для его защиты и восстановления в случае нанесения району ущерба.

Ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе выразил мнение, что включение культуры приготовления борща в список нематериального наследия, требующего защиты, является глупостью со стороны организации. Он заявил, что признание его «украинскости» со стороны ЮНЕСКО не делает чести как блюду, так и принявшим это решение.