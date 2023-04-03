Еще пять землетрясений зафиксировали на Камчатке

Фото: Unsplash

На Камчатке после сильного толчка магнитудой 6,7 произошла серия землетрясений. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили специалисты Геофизической службы Камчатки.

Уточняется, что толчки зафиксировали в акватории Тихого океана. Они случились примерно в 50 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Магнитуда новых толчков составила 4,6, 4,0, 3,7, 3,6 и 4,1, передает сайт Геофизической службы Камчатки.

В 06:06 по московскому времени в регионе зафиксировали подземный толчок магнитудой 6,9. Очаг землетрясения находился в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 94 километров.

Информация о пострадавших не поступала. Однако очевидцы сообщали, что в Петропавловске-Камчатском тряслись стены и дребезжали окна.

В начале марта землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали рядом с Курильскими островами. Его эпицентр располагался в 202 километрах восточнее острова Онекотан на глубине 43 километра.