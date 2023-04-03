Кремль: Путина проинформировали о теракте в Петербурге

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Это теракт, идет активная фаза следствия, видим энергичные шаги по задержанию подозреваемых... Путин незамедлительно был проинформирован об убийстве Татарского, в Кремле соболезнуют родным и близким военкора, — сказал он.

Песков отметил, что в Кремле желают скорейшего выздоровления всем пострадавшим при теракте. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Украина поддерживает террористические действия и стоит за убийствами многих людей, поэтому Россия и начала проведение специальной военной операции, передает ТАСС.

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной Татарскому одним из зрителей.

Подозреваемой в причастности к убийству Татарского стала 26-летняя Дарья Трепова. Девушка известна в кругу феминисток и петербургских политактивистов как «Даша Тыковка». В понедельник, 3 апреля, ее задержали в квартире у знакомого ее мужа. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».