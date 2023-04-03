В социальной сети «Одноклассники» запустили спецпроект «Месяц культурного наследия»

Фото: Пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с фондом «Внимание» запустили специальный проект «Месяц культурного наследия». В течение месяца — с 3 апреля по 3 мая — пользователи смогут ознакомиться с историей культурного наследия и ее яркими примерами.

Спецпроект приурочили к Международному дню охраны памятников и исторических мест.

Редакция «Месяца культурного наследия» каждый день будет рассказывать об отреставрированных зданиях и о том, как сохраняют уникальный облик городов, музеев и точек общественного притяжения. Из постов в «ОК» пользователи также узнают, как помочь сохранению памятников архитектуры.

Материалы будут выходить в виде карточек, постов и лонгридов. К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в «ОК» в приложении «Волшебные рамки», выразив тем самым свое неравнодушное отношение к объектам культурного наследия.

В Международный день памятников и исторических мест 18 апреля фонд «Внимание» в официальной группе в «ОК» представит интерактивный квиз на знание истории архитектуры и терминологии, связанной с ней.

«Одноклассники» регулярно реализуют культурные проекты и поддерживают осведомленность пользователей в направлении архитектуры. В августе прошлого года соцсеть и фонд «Внимание» запустили второй сезон проекта в поддержку разрушающихся памятников зодчества. На интерактивной карте «Архитектурного перископа» появились семь новых объектов в северных регионах России. Впервые пользователи смогли не только посмотреть, как выглядят памятники архитектуры, но и «услышать» каждый из них.

В марте «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии.