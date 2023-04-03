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Лесной орех зацвел в Москве

Никита Худяков
Город
Лесной орех зацвел в Москве
Фото: Pixabay

В столице массово зацвел лесной орех. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила пресс-служба ГПБУ «Мосприрода».

— На природных территориях Москвы начинает массово цвести орешник. Уже сейчас за цветением можно наблюдать, например, в природно-исторических парках «Измайлово» (недалеко от экоцентра «Царская пасека»), «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», — говорится в сообщении.

В Мосприроде отметили, что с этого момента пчеловоды начинают вести календарь цветения медоносных растений, передает агентство городских новостей «Москва».

На территории национального парка «Лосиный Остров» в районе Богородское деревья постепенно начинают пробуждаться. «Вечерняя Москва» узнала у начальника экологического центра «Чаепитие в Мытищах» Ольги Удры, какие деревья должны зацвести первыми этой весной. Среди появляющихся рано растений можно отметить печеночницу благородную. Она встречается на московской территории национального парка.

С 1 марта по 1 октября 2023 года проходит всероссийский фотоконкурс «Деревья — памятники живой природы». Для участия в конкурсе необходимо предоставить на сайт rosdrevo.ru свою фотоработу. Принимаются только фотографии растений, занесенных в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, утвержденных на портале.

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