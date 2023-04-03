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Звезда «Джокера» Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма

Полина Пашкина
Общество
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма
Фото: Джокер, 2019 год

Хоакин Феникс потерял сознание на съемках фильма «Все страхи Бо». Об инциденте рассказал режиссер картины Ари Астер, который видел, как актеру стало плохо на площадке.

По словам Астера, во время съемок кадр был не на Фениксе. В этот момент записывали напряженную сцену с участием героини — коллеги актера по фильму Пэтти ЛюПон.

— Кадр был не на Хоакине, а на Пэтти. Это был очень напряженный момент. И тут Феникс внезапно выпал. Я очень разозлился, потому что это был хороший дубль, — приводит слова режиссера издание Deadline.

Астер рассказал, что зашел за угол проверить состояние актера. Тот был без сознания. Режиссер посчитал «очень поэтичным» то, что Хоакин упал в обморок на чужой съемке. По его словам, актер был лишь помощником в этом эпизоде, но включился в процесс так, что потерял сознание.

В декабре американская студия Warner Bros. начала разработку второй части фильма «Джокер» с Фениксом в главной роли. Режиссер картины Тодд Филлипс в своих социальных сетях поделился первым кадром со съемок.

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