Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на этой неделе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие дни москвичей ждет достаточно теплая погода. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Днем в Москве будет до плюс 10 градусов. В отдельные дни при наличии облачности температура может опускаться до 8 градусов тепла, а при выходе солнца — по области подниматься до плюс 11 градусов. И так всю рабочую неделю, — сказал он.

По словам эксперта, на протяжении недели давление будет колебаться в диапазоне от 737 до 745 миллиметров ртутного столба. Он отметил, что москвичам не стоит опасаться сильных ветров. Синоптик добавил, что среднесуточная температура в конце недели незначительно превысит норму.

Также Шувалов рассказал «ВМ», что в отдельные дни на этой неделе в Москве прогнозируется выпадение осадков, при этом нельзя полностью исключить возвращение снега.

3 апреля стал самым теплым днем в Москве с начала года. К 13:00 на главной метеостанции города ВДНХ температура воздуха поднялась до плюс 13,5 градуса.