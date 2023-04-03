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Встреча глав стран БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

Евгений Белоусов
В мире
Встреча глав стран БРИКС в 2024 году пройдет в Казани
Фото: infobrics.org

Казань станет местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в понедельник, 3 апреля.

— Определить город Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году, — говорится в документе.

Председателем оргкомитета по подготовке председательства назначен помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

В августе в ЮАР пройдет саммит группы БРИКС. В нем должен принять участие президент России Владимир Путин, однако 17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест российского лидера.

На фоне этого пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья отметил, что республика понимает свои юридические обязательства при посещении саммита президентом России Владимиром Путиным.

В Кремле в свою очередь не комментируют вопрос о том, сможет ли президент России поехать на саммит БРИКС.

БРИКС Владимир Путин Казань
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