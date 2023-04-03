Володин заявил о подготовке поправок о запрете деятельности МУС в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда (МУС) и международных органов, направленную против страны. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Речь, как уточняется, также идет о введении запрета на публичные призывы к исполнению решений указанных ведомств и сотрудничества с ними. Этими поправками, кроме того, предлагается наделить президента России полномочиями по защите граждан в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству страны.

Володин отдельно подчеркнул, что «необходимо предусмотреть уголовную ответственность за эти преступления». В связи с этим в настоящее время готовятся предложения о введении норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы, передает официальный сайт Госдумы.

С инициативой по запрету работы МУС в России Володин первоначально выступил 25 марта. Он подчеркнул, что с дружественными странами необходимо провести работы по заключению двухсторонних соглашений, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия этому ведомству.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».