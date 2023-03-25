Володин призвал запретить работу МУС в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России необходимо запретить работу Международного уголовного суда (МУС). Об этом в субботу, 25 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС, — сказал он.

Также парламентарий в своем Telegram-канале добавил, что с дружественными странами необходимо провести работы по заключению двухсторонних соглашений, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

При этом Володин уточнил, что у Верховного главнокомандующего РФ должно быть право на любые действия для защиты россиян в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции страны.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер был спокоен после получения информации о решении МУС выдать ордер на его «арест».

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест Владимира Путина сопоставим с объявлением войны государству, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.