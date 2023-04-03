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Приметы и советы

Адвокат Сапеги заявил о запуске процедуры передачи ее в Россию

Евгений Жуков
В мире
Адвокат Сапеги заявил о запуске процедуры передачи ее в Россию
Фото: Леонид Щеглов / БелТА / ТАСС

Процедура передачи в Россию осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги была запущена. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил адвокат Антон Гашинский.

— Конечно (запущена — прим. «ВМ»), — сказал он, передает ТАСС.

При этом юрист не стал комментировать информацию о конкретных сроках передачи Сапеги.

В мае прошлого года суд в Белоруссии приговорил девушку к шести годам лишения свободы. Ее признали виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

Пресс-секретарь российского диппредставительства в Минске Алексей Маскалев 2 апреля рассказал, что дипломатическая работа по делу осужденной в Белоруссии соотечественницы Сапеги идет.

Недавно девушку внесли в Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. В качестве основания для включения россиянки в данный список было указано вступление в законную силу приговора суда РБ о признании ее виновной в разжигании расовой, национальной вражды или розни.

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