Россия приостановила выплату членских взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия приостанавливает выплату членских взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) за 2023 год. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Мы сталкиваемся с попытками воспрепятствовать работе нашей делегации в ПА ОБСЕ. Мы не должны платить за то, в чем не участвовали, — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы.

Россией принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который страна выплатила в 2022 году.

Политик отметил, что если делегации России и дальше продолжат чинить препятствия в работе в ПА ОБСЕ, то страна потребует возврата выплаченного ранее взноса.

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят в России направленную против страны деятельность Международного уголовного суда и международных органов. Речь также идет о введении запрета на публичные призывы к исполнению решений указанных ведомств и на сотрудничество с ними.