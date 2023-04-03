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Россия приостановила выплату членских взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год

Василий Плиткин
Полина Пашкина
Политика
Россия приостановила выплату членских взносов в бюджет ПА ОБСЕ за 2023 год
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия приостанавливает выплату членских взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) за 2023 год. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Мы сталкиваемся с попытками воспрепятствовать работе нашей делегации в ПА ОБСЕ. Мы не должны платить за то, в чем не участвовали, — приводит слова Володина официальный сайт Госдумы.

Россией принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачесть на этот год взнос, который страна выплатила в 2022 году.

Политик отметил, что если делегации России и дальше продолжат чинить препятствия в работе в ПА ОБСЕ, то страна потребует возврата выплаченного ранее взноса.

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят в России направленную против страны деятельность Международного уголовного суда и международных органов. Речь также идет о введении запрета на публичные призывы к исполнению решений указанных ведомств и на сотрудничество с ними.

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