Столтенберг: Произошедшее на Украине может повториться в Восточной Азии

Фото: flickr/nato

Руководство Североатлантического альянса считает, что «произошедшее на Украине» может повториться в регионе Восточной Азии. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии, — заявил Столтенберг.

Он также добавил, что участники западного военно-политического блока изучают «все большее сближение Китая и России», и подчеркнул, что поставки китайского оружия в Россию станут «большой ошибкой», передает ТАСС.

Американская газета The New York Times 2 апреля сообщила, что Китай наблюдает за ходом конфликта на Украине и делает выводы из побед и поражений противоборствующих сторон. По информации издания, Поднебесная изучает техническое и военное противостояние двух стран в контексте возможного столкновения с Тайванем.

21 марта в Кремле прошла официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина. В ходе переговоров между российской и китайской делегациями прошел содержательный и откровенный обмен мнениями.