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Суд в Москве арестовал гражданку Оксану Федорову по делу о шпионаже

Евгений Жуков
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданку Оксану Федорову по делу о шпионаже
Фото: shutterstock

Хамовнический районный суд арестовал гражданку Оксану Федорову по делу о шпионаже. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

— Постановлением Хамовнического районного суда Москвы от 3 апреля 2023 года в отношении Федоровой Оксаны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Шпионаж», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время сведений об обстоятельствах уголовного дела и личности женщины нет.

Недавно ФСБ России заявила о задержании корреспондента WSJ в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах США. По информации спецслужб, американец собирал секретные данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершковича арестовали на два месяца по решению Лефортовского суда Москвы.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден попросил отпустить Гершковича. Что еще известно о деле журналиста — в материале «Вечерней Москвы».

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