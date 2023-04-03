Постпред США Смит: Контрнаступление Украины ожидается в ближайшие недели

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Согласно ожиданиям Вашингтона, контрнаступление украинской армии может начаться уже в ближайшие недели. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

— Мы ожидаем, что Украина начнет свое весеннее наступление в ближайшие недели, — цитирует ее ТАСС.

В начале марта член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ готовят группировку для наступления на юге. Он добавил, что противник планирует выйти к побережью Азовского моря и отрезать сухопутный путь к Крыму. Таким образом украинское руководство рассчитывает разделить группировки войск российской армии.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, Украине непременно нужно постараться «устроить громкую провокацию, о которой будут долго судачить».