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Несколько поездов задерживаются на Калужском направлении

Евгений Жуков
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Несколько поездов задерживаются на Калужском направлении
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Калужском направлении задерживаются несколько поездов в обе стороны. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Уточняется, что по техническим причинам они следуют со сниженной скоростью на участке от станции Очаково до Киевского вокзала. В настоящее время специалисты департамента совместно с представителями МЖД принимают все необходимые меры для восстановления штатного режима движения, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 3 по 29 апреля изменится расписание вечерних поездов на Савеловском направлении МЦД-1. Речь идет о поездах, совершающих поездки по будням с 19:00 до 06:00. В частности, с 19:00 до 22:00 интервал движения составов увеличится до 20 минут, а с 22:00 до 06:00 — до одного часа.

Фирменный поезд «Жигули», следующий между Москвой и Самарой, изменит расписание и нумерацию в апреле. Кроме того, он будет прибывать на Павелецкий вокзал вместо Казанского.

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