Mash: Начальника управления районного ГИБДД в Татарстане нашли мертвым в кабинете

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Начальника управления ГИБДД по Нурлатскому району Дениса Агаева обнаружили в своем кабинете мертвым, рядом с ним лежал табельный пистолет. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

Тело обнаружили коллеги Агаева. По одной из версий, его могли заподозрить во взятке.

Уточняется, что Агеев — выходец из республиканского ГИБДД, Нурлатский район возглавил в июне 2022 года.

16 марта в квартире жилого дома в подмосковных Химках было обнаружено тело 28-летней стюардессы. По данным собеседника «ВМ», тело обнаружила знакомая погибшей в ванной комнате 15 марта и обратилась в правоохранительные органы. Экспертиза показала, что девушка скончалась около недели назад.

Другая трагедия произошла на юго-востоке Москвы. В квартире жилого дома обнаружили тела пенсионерки и ее сына.