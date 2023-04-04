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ТАСС: Взрывы прогремели в Одессе, возник пожар

Юлия Курганова

Сюжет: 

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ТАСС: Взрывы прогремели в Одессе, возник пожар
Фото: Минобороны РФ

Взрывы прогремели в ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

После взрывов возник пожар. В каком именно районе Одессы наблюдается возгорание, не сообщается.

В настоящее время воздушная тревога в Одесской области не объявлена, передает ТАСС.

30 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу. Он добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.

По всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом 23 марта свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сигналы тревоги прозвучали в Киеве, после этого звук охватил всю территорию Украины.

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