ТАСС: Взрывы прогремели в Одессе, возник пожар

Фото: Минобороны РФ

Взрывы прогремели в ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

После взрывов возник пожар. В каком именно районе Одессы наблюдается возгорание, не сообщается.

В настоящее время воздушная тревога в Одесской области не объявлена, передает ТАСС.

30 марта мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести «прилетах» по городу. Он добавил, что информация о жертвах и пострадавших уточняется.

27 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. По его словам, взрывы произошли в Оболонском и Святошинском районах.

По всей территории Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Об этом 23 марта свидетельствовали данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сигналы тревоги прозвучали в Киеве, после этого звук охватил всю территорию Украины.