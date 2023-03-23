Воздушную тревогу объявили по всей Украине

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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в четверг, 23 марта, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сначала сигналы тревоги прозвучали в Киеве, после этого звук охватил всю территорию Украины, передает РИА Новости.

18 марта глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате взрывов в Новомосковске Днепропетровской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.

О взрывах в городе в этот же день сообщил мэр Новомосковска Сергей Резник. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что после взрыва в городе начался пожар.

Ночью 9 марта практически на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал воздушной тревоги звучал во всех областях, за исключением Черниговской, Сумской и Харьковской.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года после взрыва на Крымском мосту. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности.