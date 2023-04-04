Эксперт по питанию Верис назвал самые полезные пищевые привычки

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Эксперт по питанию Артем Верис перечислил полезные пищевые привычки. По его словам, нужно отказаться от сахара или уменьшить потребляемое количество и ввести в рацион как можно больше сезонных овощей и фруктов. Их нужно употреблять регулярно в количестве 5-6 порций.

Так, в марте и апреле в российских магазинах можно купить шпинат, черемшу, мяту, петрушку, яблоки, мандарины, гранаты и киви. Из овощей специалист порекомендовал особое внимание обратить на капусту, лук, репу и редис. Также важно не забывать о пище, которая содержит белки, кальций, жиры и клетчатку.

— Много кальция содержится в рыбе со съедобными мягкими костями, как сардины или консервированный лосось, — рассказал Верис «Газете.Ru».

Кроме того, в рационе должно быть много белка, потому что он помогает иммунитету и формирует ткани и клетки организма. Причем чем больше активность, тем больше белка должен получать человек.

Продуктов с содержанием жиров должно быть от 25-35 процентов от общей калорийности. Можно употреблять яйца, красную рыбу, добавлять в салаты растительное масло, есть авокадо и орехи.

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