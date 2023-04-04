«Кровь погибших и раненых на руках Байдена»: Володин прокомментировал убийство Татарского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Поддержка США и Бельгии киевского режима привела к созданию в центре Европы террористического государства, которое спланировало теракт в отношении военкора Владлена Татарского. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В качестве примера депутат также привел убийство журналистки Дарьи Дугиной, спланированное украинскими спецслужбами. Кроме того, по его словам, ФСБ сумело предотвратить ряд покушений в отношении журналистов Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова и Ольги Скабеевой.

— Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена, (президента Франции Эммануэля) Макрона, (канцлера ФРГ Олафа) Шольца и других глав государств, поддерживающих режим (президента Украины Владимира) Зеленского, — отметил Володин.

В своем Telegram-канале политик добавил, что во всем мире пытаются бороться с терроризмом, которому «нет оправдания».

2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). По версии НАК, преступление спланировали украинские спецслужбы. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».