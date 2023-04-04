Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперты оценили вероятность новых землетрясений на Камчатке

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты оценили вероятность новых землетрясений на Камчатке
Фото: Unsplash

Может ли на Камчатке произойти новое землетрясение и есть ли угроза возникновения цунами, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По словам ученого, непосредственных предвестников следующих толчков нет, но давать прогнозы относительно землетрясений очень сложно. Если землетрясение уже случилось, то вероятность новых стихий в том же районе возрастает в разы. Возможно, что на Камчатке произойдет еще один толчок, но он не будет сильным.

Шебалин напомнил, что Камчатка находится в зоне сочленения стразу трех литосферных плит, поэтому землетрясения в этом районе могут происходить часто, передает МИР 24.

В свою очередь кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин добавил, что существует такой критерий оценки, как график повторяемости. Каждый год обязательно происходит очень сильное землетрясение. Но где именно оно произойдет в следующий раз, предсказать сложно, передает «Царьград».

На Камчатке 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,9. Толчки ощущались в городах Петропавловск, Елизово и Вилючинск, передает издание argumenti.ru.

В начале марта землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали рядом с Курильскими островами. Его эпицентр располагался в 202 километрах восточнее острова Онекотан на глубине 43 километра.

Землетрясения Камчатка Ученые
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте