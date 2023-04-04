Эксперты оценили вероятность новых землетрясений на Камчатке

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Может ли на Камчатке произойти новое землетрясение и есть ли угроза возникновения цунами, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

По словам ученого, непосредственных предвестников следующих толчков нет, но давать прогнозы относительно землетрясений очень сложно. Если землетрясение уже случилось, то вероятность новых стихий в том же районе возрастает в разы. Возможно, что на Камчатке произойдет еще один толчок, но он не будет сильным.

Шебалин напомнил, что Камчатка находится в зоне сочленения стразу трех литосферных плит, поэтому землетрясения в этом районе могут происходить часто, передает МИР 24.

В свою очередь кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин добавил, что существует такой критерий оценки, как график повторяемости. Каждый год обязательно происходит очень сильное землетрясение. Но где именно оно произойдет в следующий раз, предсказать сложно, передает «Царьград».

На Камчатке 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,9. Толчки ощущались в городах Петропавловск, Елизово и Вилючинск, передает издание argumenti.ru.

В начале марта землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали рядом с Курильскими островами. Его эпицентр располагался в 202 километрах восточнее острова Онекотан на глубине 43 километра.