Компания по запуску спутников Virgin Orbit подала заявление о банкротстве

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Компания Virgin Orbit, занимающаяся запуском малых спутников, подала заявление о банкротстве. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— К сожалению, мы не смогли найти финансирование, чтобы обеспечить ясный путь для компании, — прокомментировал данное решение генеральный директор Дэн Харт.

По его словам, такая мера станет наилучшим вариантом для завершения эффективных продаж с максимальной стоимостью. Из сложившейся ситуации также следует, что 875 человек (или 90 процентов трудоустроенных работников компании) уволят, говорится в заявлении Virgin Orbit.

В начале января компания Virgin Orbit не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, в связи с чем первый в истории запуск аппаратов с территории Великобритании завершился неудачей.

Кроме того, в течение марта потерпели крах сразу три американских банка с общей суммой активов более 330 миллиардов долларов. Власти США поспешили успокоить население, заявив, что банковская система страны находится в безопасности. Однако пресса и некоторые эксперты видят в происходящем предвестие экономического кризиса. Что происходит с американскими банками и как это отразится на России — в материале «Вечерней Москвы».