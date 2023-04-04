Семь неочевидных симптомов сердечного приступа, которые нужно знать

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Сердечный приступ — опаснейшее состояние, своевременное выявление которого порой может спасти жизнь, пишет британский таблоид The Sun. Издание перечислило семь ранних признаков, предупреждающих о возможности инфаркта.

Дискомфорт в грудной клетке

Предвестниками приступа являются неприятные ощущения: сдавливание, распирание или боль в центре грудной клетки. Чувство может накатывать волнами и длиться до нескольких минут.

Боль в других частях тела

Боль при инфаркте может возникать не только в груди, но и в спине, плечах, руках, шее или челюсти. Когда есть проблема с сердцем, например, закупорка артерии, это может привести к тому, что нервы в сердце подадут сигнал о том, что что-то не так, и человек ощутит боль.

В некоторых случаях сердечный приступ стимулирует блуждающий нерв, который проходит от мозга вниз через грудную клетку и в брюшную полость.

Учитывая, что блуждающий нерв связан не только с сердцем, но и с головным мозгом, грудной клеткой, брюшной полостью и шеей, болевые ощущения могут быть в разных частях тела.

Головокружение

Голова может закружиться, если резко встать, перегреться или долго не есть. Но головокружение в сочетании с болью в груди и одышкой может указывать на уменьшение объема крови и падение кровяного давления. И это значит, что сердечный приступ на подходе.

Усталость

Чувство усталости после долгого дня или бессонной ночи — это нормально. Но женщины могут чувствовать усталость за месяц до сердечного приступа, сообщает Harvard Health Publishing.

Тошнота

Желудочные симптомы, такие как тошнота, рвота или отрыжка, иногда проявляются, когда сердце и другие части тела не получают достаточного кровоснабжения.

Учащенное сердцебиение

Согласно Stony Brook Medicine, голодающее от нехватки крови сердце начинает учащенно биться. Этот симптом должен побудить человека скорее вызывать скорую помощь.

Потливость

Повышенное потоотделение без объективных причин может быть ранним признаком проблем с сердцем. Это происходит потому, что перекачка крови по закупоренным артериям требует от сердца больших усилий. И из-за этого тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительной нагрузки, объяснили в Британской кардиологической ассоциации.

Другие симптомы сердечного приступа могут включать:

одышку;

непреодолимое чувство тревоги (напоминающее приступ паники);

кашель или свистящее дыхание.

В чем разница между сердечным приступом и остановкой сердца

Сердечный приступ возникает, когда блокируется приток крови к сердцу, что может привести к кислородному голоданию, которое грозит серьезным повреждением мышц.

Остановка сердца происходит внезапно и без каких-либо предупредительных сигналов. Человек теряет сознание, останавливается его сердцебиение. Обычно без своевременной медицинской помощи человек умирает в течение нескольких минут. Сердечный приступ может привести к остановке сердца.