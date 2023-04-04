Финляндия сообщила о временном закрытии отделения генконсульства в Петрозаводске

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В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили во вторник, 4 апреля, о решении временно закрыть Петрозаводское отделение Генерального консульства.

Согласно заявлению ведомства, причиной для такого решения послужило сокращение задач данного подразделения.

— Временное закрытие отделения означает приостановку деятельности на неопределенный срок. По оценке министерства иностранных дел, в настоящее время Финляндии нет необходимости содержать отделение в Петрозаводске, поскольку основные задачи отделения значительно сократились, — уточнили в сообщении на сайте ведомства.

Подразделение выполняло свою работу с 1990 года. Отделение в Петрозаводске было сосредоточено на вопросах иммиграции, двусторонних связях, содействии региональному и приграничному сотрудничеству.

В ведомстве Финляндии подчеркнули, что при необходимости деятельность подразделения могут восстановить позднее.

В январе Финляндия временно закрыла отделение генконсульства в Мурманске в связи со значительным сокращением основных задач представительства.