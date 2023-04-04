Собянин: В этом году ожидается рост обрабатывающей промышленности Москвы на семь процентов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В этом году в столице ожидается рост обрабатывающей промышленности на семь процентов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания президиума Госсовета, посвященного развитию промышленности страны в условиях санкционного давления, под председательством президента России Владимира Путина.

— Обрабатывающая промышленность Москвы за прошлый год не уменьшилась, а увеличилась более чем на 10 процентов. И прогноз на этот год — рост где-то семь процентов, — сказал глава города.

По словам Собянина, этот рост будет реализован благодаря комплексу мер, которые были приняты по поручениям Путина, передает агентство городских новостей «Москва».

Значительный рост в столице в 2022 году показали обрабатывающая промышленность, строительство и информационные технологии. Например, по сравнению с 2021 годом объем строительных работ увеличился на 13,4 процента. При этом объемы производства обрабатывающей промышленности выросли на 10,2 процента.

С начала прошлого года власти города предоставили промышленным комплексам и технопаркам льготы в размере более 30 миллионов рублей на аренду земли.