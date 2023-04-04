Усадьбу Игеля в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать к весне 2026 года

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Усадьбу Игеля на Каменноостровском проспекте в Санкт-Петербурге планируют отреставрировать до 30 апреля 2026 года. Проект реконструкции в ноябре прошлого года был согласован Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Предполагается, что специалисты отреставрируют лицевые и дворовые фасады зданий, отремонтируют крыши и фундаменты.

Также было выдано разрешение на проведение противоаварийных работ: демонтаж, ремонт и восстановление аварийных конструкций усадьбы. На данный момент проведена работа по ремонту кровли и устройству временной крыши.

В 2020 году усадьба была передана частному инвестору в рамках программы «Рубль за метр». Предполагается, что инвестор должен полностью восстановить усадебный комплекс, передает газета «Петербургский дневник».

Новый этап реставрации начался в усадьбе Виноградово. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.