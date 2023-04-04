«Круг истории замкнулся»: Медведев обвинил оппозицию в убийстве Татарского

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил оппозицию в организации теракта в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Таким мнением политик поделился во вторник, 4 апреля.

— Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта шваль нашла свое окончательное место в летописи нашей страны, — заявил Медведев.

По словам Медведева, оппозиционеры также виновны в убийстве журналистки Дарьи Дугиной и атаке диверсантов в Брянской области. Зампред постпреда утверждает, что именно они стоят за подобными терактами и желают поражения страны в спецоперации.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. По одной из версий, взрывчатка могла находиться в статуэтке, подаренной журналисту одним из зрителей.

По подозрению в совершении преступления была задержана 26-летняя местная жительница Дарья Трепова. Ей может грозить тюремный срок по статье УК РФ «Убийство общеопасным способом». О том, кто такая Дарья Трепова и как ей удалось совершить задуманное, — в материале «Вечерней Москвы».