Вице-спикер МГД Орлов: Новые пересадки с МЦД на МЦК позволят пассажирам экономить на поездках

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Увеличение числа пересадок с Московского центрального диаметра (МЦД) на Московское центральное кольцо (МЦК) до девяти обеспечит удобство для пассажиров и даст возможность экономии на поездках. Об этом во вторник, 4 апреля, рассказал зампредседателя Московской городской думы Степан Орлов.

— Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно развивается рельсовый каркас. На этот год запланированы большие открытия. Уже запущено движение по полному кругу Большой кольцевой линии, которая дала пассажирам множество вариантов поездок, — отметил он.

Орлов также добавил, что после ввода третьего и четвертого диаметров появятся пять новых удобных и бесплатных пересадок на поезда МЦК на станциях Андроновка, Лихоборы, Кутузовская, Тестовская и Нижегородская. Интервал бесплатной пересадки составит в общей сложности 90 минут.

По словам вице-спикера Мосгордумы, бесплатную пересадку на городской транспорт пассажиры МЦД называют одним из главных плюсов диаметров. Орлов подчеркнул, что общественный транспорт должен быть не только комфортным и быстрым, но и экономным.

В других странах, продолжил политик, где перевозки преимущественно были переданы в руки частных предпринимателей, произошло сильное удорожание проезда, однако столица идет по совершенно противоположному пути, передает агентство городских новостей «Москва».

Глава города при этом рассказал, что после открытия новых МЦД-3 и МЦД-4, а также ряда линий метро, вырастет количество пересадок на станции БКЛ. Например, с МЦД-3 можно будет пересесть на станции «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково».