США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 2,6 миллиарда долларов

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Военно-политическое руководство Соединенных Штатов выделяет украинской стороне новый пакет военной помощи на сумму 2,6 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Пентагона.

— Сегодня министерство обороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины, — говорится в материале.

В пакет помощи будут включены боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов противоракетной обороны Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS, танков и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, передает ТАСС.

В конце марта председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что Вашингтон передает непосредственно Украине лишь 20 процентов финансовой помощи, выделяемой стране. По его словам, около 60 процентов переданных средств ассигнуются американским войскам, рабочим, а также на модернизацию запасов оружия и военной техники США.