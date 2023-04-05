Клинтон сожалеет, что «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году

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Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон выразил сожаление, что «заставил» Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году, когда был подписан Будапештский меморандум.

— Я чувствую личный вклад, потому что заставил Украину согласиться на отказ от своего ядерного оружия. И никто из них не верит, что РФ провернула бы этот трюк, если бы у Киева все еще было их оружие, — заявил он в интервью ирландскому каналу RTE.

После распада СССР Украина унаследовала значительный ядерный арсенал. Но в 1994 году РФ, Соединенные Штаты, Британия и Украина подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Ядерный арсенал на территории Украины ликвидировали, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

30 марта петиция с призывом разместить на Украине ядерное оружие США появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского. Причины для воплощения в жизнь такой инициативы в документе не называются.