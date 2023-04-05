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Летевший в Москву самолет столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Шереметьево

Юлия Курганова
Происшествия
Летевший в Москву самолет столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Шереметьево
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во время посадки в аэропорту Шереметьево пассажирский самолет, который летел из Перми в Москву, столкнулся с птицей. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщил источник «Известий».

Лайнер штатно совершил посадку в воздушной гавани. Информации о пострадавших не поступало.

4 апреля по факту гибели человека в результате крушения самолета в Волгоградской области возбуждено уголовное дело. По данным регионального СК, пилот, не имевший права на управление воздушным судном, потерпел крушение на легкомоторном самолете «Беркут» RA-0485G. В результате мужчина 1964 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Трагедия, о которой идет речь, случилась 3 апреля на территории Среднеахтубинского района в поселке Стандартный. Сотрудники Следственного комитета опубликовали видеозапись с места крушения самолета.

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