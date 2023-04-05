Выставка «Родина. Подвиг. Судьба» открылась в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялось открытие выставки «Родина. Подвиг. Судьба», посвященной советским разведчикам. Об этом в среду, 5 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

— Большой раздел выставки рассказывает о судьбе советской разведчицы Биби-Иран (Ирине) Каримовне Алимовой. В годы Великой Отечественной войны она добровольцем ушла на фронт, служила в подразделении военной цензуры, пройдя вместе с действующей армией Украину, Польшу, Австрию, а в послевоенное время продолжила работу в органах внешней разведки, — говорится в сообщении.

В экспозицию также вошли фотографии многих других легендарных разведчиков. В общей сложности школьные музеи Москвы и Саратовской области представили свыше 50 подлинных раритетов из своих коллекций.

Накануне руководитель Детского центра музея Елена Слесаренко сообщила, что в Музее Победы 5 апреля начнется цикл открытых уроков для учащихся столичных школ. В течение двух недель в рамках цикла пройдет около 15 занятий, посвященных основным этапам ВОВ и ее участникам.

Также стало известно о проведении четырех бесплатных кинопоказов в столичном Музее Победы. Киноклуб покажет картину «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» с «Квартетом И», вышедшую на широкий экран в феврале этого года.