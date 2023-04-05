«Старушка выжила из ума»: политик Худяков отреагировал на идею Вайкуле сделать Галкина президентом РФ

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Новое интервью с Лаймой Вайкуле вызвало волну негодования. Артистка заявила, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* могли бы возглавить Россию. Об этой идее в своих социальных сетях высказался политик Роман Худяков.

— Старушка выжила из ума, что нормально и бывает. И не удивлюсь, что она на препаратах сидит. Я бы ей посоветовал обратиться к психиатру, подлечить голову, и даже приезжал бы в больничку — возил ей апельсины, чтобы оценить прогресс — приходит она в себя или пока нет, — сказал он.

По словам политика, уехавшие из страны знаменитости работают по чьему-то сценарию и публично критикуют Россию. Он отметил, что таких людей необходимо забыть «как страшный сон».

Лайма Вайкуле оскандалилась на всю страну, когда выступила с внезапным заявлением. Она сказала, что содержала весь СССР своими концертами, а Пугачева — всю Россию, когда выступала. Российская общественность отреагировала на такие слова очень язвительно.

Недавно стало известно, сколько Пугачева платит за обучение детей в частной школе в Израиле. Певица с мужем и детьми проживают в Израиле на вилле в десяти километрах от Тель-Авива. Как выяснили русскоязычные мамы, дети Примадонны учатся в одной из самых престижных и дорогих частных школ Израиля.

* Физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента.