Флагманскому офису «Мои документы» САО исполнилось два года

Фото: Мои документы

Москва, Северный административный округ Карта всех событий

Флагманскому офису «Мои документы» в Северном административном округе столицы в среду, 5 апреля, исполнилось два года. За время работы услугами офиса воспользовались почти 300 тысяч человек.

Самой востребованной услугой флагманского офиса оказалась регистрация транспортных средств и прицепов к ним. За регистрацией в офис обратились более 56 тысяч горожан.

Второй в рейтинге идет услуга по выдаче водительского удостоверения в день обращения. За ней обратились свыше 30 тысяч раз. Замыкает тройку лидеров услуга по кадастровому учету и (или) регистрации прав для юридических лиц — более 27 тысяч обращений.

1/5 Фото: Пресс-служба Мои документы 2/5 Фото: Пресс-служба Мои документы 3/5 Фото: Пресс-служба Мои документы 4/5 Фото: Пресс-служба Мои документы 5/5 Фото: Пресс-служба Мои документы

Кроме того, в офисе можно оформить государственные услуги, которые не предоставляются в районных центрах. Например, юные москвичи могут получить свой первый паспорт в торжественной обстановке.

В офисе также можно перекусить в кафе, изучить выставку проекта «Москва — с заботой об истории», почитать книгу, с помощью инфомата «Спортивные выходные» получить полезную информацию о различных видах спорта.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на сегодняшний день стандартом работы МФЦ стал искренний сервис со стороны сотрудников. Он заключается в углубленной помощи горожанам и выполнении большего числа задач.

Несколько лет назад сотрудникам МФЦ поставили задачу распространить сервис в другие городские службы. В первую очередь — в сферу здравоохранения.