Город выставит на торги помещение площадью более 260 «квадратов» в районе Марьина Роща

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Москва, улица Советской Армии Карта всех событий

Город выставит на торги по продаже помещение площадью более 260 квадратных метров в районе Марьина Роща. Об этом в среду, 5 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Во втором квартале 2023 года на торги будет выставлено помещение площадью 266,1 квадратного метра с большими витринными окнами и высокими потолками, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Советской Армии, — рассказал он.

Победитель торгов сможет открыть предприятие сферы услуг, художественную галерею, магазин, кафе или офис. Помещение имеет вход как с улицы, так и со двора. Здание, где оно расположено, находится рядом с Театром Российской армии и Центральным музеем Вооруженных сил Российской Федерации, передает официальный сайт мэра Москвы.

На торги также выставят еще один крупный объект, располагающийся на Ленинградском шоссе. Там инвестор сможет приобрести двухуровневое нежилое помещение площадью 502 квадратных метра. При этом большая часть — 322,5 квадратных метра — находится на первом этаже, еще 179,5 квадратных метра занимает подвальная часть.