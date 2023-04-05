Новые точки общепита появятся в парке искусств «Музеон»

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Столица выставила на торги права на ведение торговой деятельности в двух нестационарных объектах парка искусств «Музеон». Об этом в среду, 5 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В парке искусств «Музеон» на торги выставлено два нестационарных объекта: под открытие точки быстрого питания навынос и кафе с верандой. Сумма ежемесячных платежей за право ведения торговой деятельности будет определена по итогам открытых аукционов, принять участие в которых могут представители малого и среднего бизнеса, — рассказал он.

Победители торгов заключат договоры сроком на пять лет. Первый объект, расположенный неподалеку от главного входа в парк рядом со зданием Новой Третьяковки, представляет собой киоск с витриной. Второй состоит из павильона и летней веранды. Здесь можно будет продавать свежую выпечку, готовые блюда, различные горячие и прохладительные напитки, кондитерские изделия, сладости и снеки.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 апреля, аукцион пройдет в онлайн-формате 26 апреля на «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Другое помещение площадью более 260 «квадратов» выставят на торги в районе Марьина Роща.