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«Нам грозит беда»: слова Бербок о России и НАТО шокировали немцев

Никита Худяков
В мире
«Нам грозит беда»: слова Бербок о России и НАТО шокировали немцев
Фото: МИД РФ

Глава МИД Германии Анналена Бербок в программе RTL Direkt рассказала о причине присоединения Финляндии к НАТО. Ее заявление раскритиковали читатели немецкого издания Die Welt.

Бербок заявляла, что Финляндия не присоединилась бы к НАТО, если бы «Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка». Пользователи Сети не согласились с ее мнением.

«Если она продолжит в том же духе, то нам грозит беда»; «Есть моменты, когда следует сдерживаться, но это не про госпожу Бербок»; «Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен», передает комментарии немцев РИА Новости.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 4 апреля передал госсекретарю США Энтони Блинкену документ о присоединении страны к Североатлантическому альянсу, что фактически означает завершение процесса вступления в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что для России данное решение несет дополнительные финансовые и военные расходы, так как придется укреплять границу с Финляндией.

Граждане Финляндии опасаются, что после вступления в Североатлантический альянс страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что Соединенные Штаты будут эксплуатировать ее для отстаивания своих интересов против РФ. Об этом сообщил глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш.

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