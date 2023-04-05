Сергей Собянин поздравил «Авторадио» с 30-летием и поблагодарил за участие в культурной жизни столицы

Фото: Предоставлено пресс-службой «АвтоРадио»

5 апреля крупнейшая радиостанция страны, многолетний лидер московского радиоэфира празднует большой юбилей.

Свой 30-й день рождения «Авторадио» отмечает звездным праздничным марафоном в прямом эфире, на котором дарит подарки слушателям и принимает поздравления от друзей. Теплые слова в адрес радиостанции адресовал и Сергей Собянин, особо отметив ее вклад в популяризацию безопасной езды и участие в культурной и общественной жизни столицы.

— Без вашей музыки, идей и проектов трудно представить столичный эфир. Миллионы москвичей настроены на волну 90.3 FM – волну добра и позитива. Вместе с «Авторадио» дорога комфортнее и быстрее – пусть так будет и впредь, — говорится в послании мэра Москвы.

Сергей Собянин отметил, что знает о талантах и профессионализме команды радиостанции не понаслышке.

— Мне довелось бывать в студии радиостанции и даже петь вместе с замечательными «Мурзилками, — добавил Сергей Семенович.

Радиостанция является лидером московского радиовещания 13 лет подряд, а по итогам второго полугодия 2022 года возглавило рейтинг популярных радиостанций России. В начале этого года за верность профессии, сохранение лидерских позиций и в связи с 30-летием команде станции вручена премия Правительства РФ в области СМИ.