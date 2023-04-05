Названы два самых опасных для человека вида клещей

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В Московской области опасность представляют два вида клещей, которых можно встретить в лесах и парках. Оба вида переносят возбудителей таких серьезных заболеваний, как энцефалит, клещевые боррелиозы, гранулоцитарный анаплазмоз, эрлихиоз. Об этом рассказала заведующая лабораторией Галина Карганова.

Самые опасные виды клещей, которые встречаются в подмосковных лесах и парках — I.ricinus и I.persulcatus. Они переносят опасные заболевания, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Основной пик активности таких клещей приходится на май-июнь.

Кроме того, определенную опасность для человека и домашних животных могут представлять клещи рода Dermacentor, которые обитают на опушках леса, лугах и в парках. Они реже нападают на человека, но также являются переносчиками инфекционных заболеваний, передает РИАМО.

В свою очередь биолог Людмила Ганушкина отметила, что клещи уже активизировались из-за того, что во многих регионах России полностью сошел снег. Поэтому при походе в лес обязательно нужно надевать закрытую одежду, передает Царьград.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.