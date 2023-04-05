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Посол Китая в ЕС назвал «риторическим приемом» заявления о дружбе с Россией

Полина Пашкина
В мире
Посол Китая в ЕС назвал «риторическим приемом» заявления о дружбе с Россией
Фото: shutterstock

Заявление о «безграничной дружбе» между Россией и Китаем является риторическим приемом. Об этом в среду, 5 апреля, рассказал посол Китайской Народной Республики (КНР) в Европейском союзе Фу Цун.

Дипломат объяснил, что подписанное президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года — это «не что иное, как риторика».

По словам Цуна, Пекин не поддерживает проведение специальной военной операции. Также в столице Китая не признают Крым российским и легитимность референдумов, которые состоялись осенью 2022 года, передает The New York Times.

Пекин также не намеревается оказывать Москве военную помощь в любом виде.

Накануне Китай заявил о готовности к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что Пекин не является участником конфликта и выступает с активной поддержкой мирного решения конфликта.

Палата представителей США единогласно одобрила законопроект о лишении Китая статуса развивающейся страны. Что давал такой статус Пекину и зачем американцы приняли решение отобрать его, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов.

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