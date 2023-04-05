«Европа Плюс» приглашает слушателей на специальный показ «Бюро магических услуг»

Фото: Пресс-служба мероприятия

6 апреля при поддержке «Европы Плюс» состоится всероссийская премьера фэнтези «Бюро магических услуг». В основу картины лег роман-бестселлер Тома Холта «Переносная дверь», а в ролях — лауреат «Золотого глобуса» Сэм Нилл и оскароносный Кристофер Вальц.

Слушатели радиостанции могут получить суперсовременные призы, не прибегая к магии: в популярном утреннем шоу «Бригада У» до 7 апреля проводятся интерактивные розыгрыши по мотивам киносказки.

«Бюро магических услуг» — кино для любителей загадочных и фантастических историй в стиле Гарри Поттера! Погрузиться в сказку, вписанную в будни обычных клерков, помогут Пол и Софи. По сюжету фильма они устраиваются на работу в необычную фирму. Атмосфера волшебства и колдовского великолепия преследует их на каждом шагу, да и детективные задания от начальства — явно не из легких. Найти магические артефакты и при этом постараться не разрушить Вселенную — путь к карьерному повышению. Но смогут ли герои с этим справиться?