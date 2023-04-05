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Приметы и советы

Макрон прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Араз Салехов
В мире
Макрон прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином
Фото: flickr/european_parliament

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Пекин для проведения встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом стало известно в среду, 5 апреля.

Визит продлится до 7 апреля. Также французский лидер встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

По информации источников в Елисейском дворце, Макрон поднимет тему украинского конфликта и развития двусторонних франко-китайских связей, прежде всего в сфере экономики, передает ТАСС.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом (ЕС). По ее словам, Китай не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.

Политолог Наталья Елисеева в беседе с «Вечерней Москвой» выразила мнение о желании президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. По ее словам, это связано с недавним совместным мероприятием лидеров Китая и России.

Эммануэль Макрон Китай Переговоры Си Цзиньпин
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