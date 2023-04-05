Путин выступит с речью о внешней политике на церемонии вручения верительных грамот

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 5 апреля, на церемонии вручения верительных грамот прибывшими в РФ послами иностранных государств выступит с большой речью по внешнеполитической проблематике. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сегодня будет вручение верительных грамот, на 15:00 оно запланировано. Это будет традиционно в Большом Кремлевском дворце, — сказал он.

Песков отметил, что президент России выступит на церемонии с объемным выступлением по вопросам внешней политики, передает ТАСС.

Предыдущая церемония прошла в сентябре 2022 года. Тогда верительные грамоты передали 24 новых посла.

4 апреля президент России Владимир Путин посетил с рабочей поездкой Тульскую область. Глава государства осмотрел завод «Тулажелдормаш», специализирующийся на производстве оборудования для строительства, содержания и обновления железнодорожных путей, а также тяжелой путевой техники. Также президент провел заседание президиума Госсовета.