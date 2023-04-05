«Пусть возвращают деньги»: Татарский высказался о сбежавших из РФ артистах в последнем интервью

Фото: t.me/vladlentatarsky

Блогер и военный корреспондент Владлен Татарский в своем последнем интервью для YouTube-проекта «Так сказать» высказался об артистах, сбежавших из России.

— Все знали, что они предатели. Ни у кого на фронте о них не было иллюзий. Важно, что люди вернутся с фронта без ноги, без руки. А там концерт актрисы, которая собирала деньги для ВСУ или кричала: «Слава Украине!». Заработал деньги в России, а сейчас против. Пусть возвращает деньги назад, — сказал он.

Журналист призвал также лишить таких знаменитостей авторских прав, собственностей и возможности работать в РФ.

Взрыв, в результате которого погиб Татарский, произошел вечером 2 апреля в кафе «Стрит-бар» в районе Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В заведении проходило выступление военкора. Что известно о погибшем — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно. В указе говорится, что военкор был награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении долга».