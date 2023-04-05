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Приметы и советы

СК задержал группу иностранцев, повинных в серии потасовок на территории Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
СК задержал группу иностранцев, повинных в серии потасовок на территории Москвы
Фото: СК РФ

Группа мужчин из Средней Азии задержана по подозрению в организации серии потасовок в общественных местах на территории столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 5 апреля.

По ее словам, пятеро мужчин в 2022 и 2023 годах умышленно организовали четыре потасовки в общественных местах столицы. Свои преступления они снимали на видео, после чего выкладывали записи в социальных сетях.

— Делали они это, чтобы противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, — отметила Иванова.

Также она отметила, что каждая потасовка была заранее продумана: молодые люди привлекали несовершеннолетних, собирались большими группами, после чего провоцировали конфликты и нападали на оппонентов, которых регулярно превосходили числом. В результате пострадавшие получали травмы различной степени тяжести.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц». Правоохранительные органы задержали пятерых подозреваемых 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Фигурантов заключили под стражу.

Помимо этого Иванова сообщила, что главный организатор банды также был задержан, и в скором времени ему также будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Другая потасовка могла произойти между двумя группами молодых людей на западе столицы. Однако сотрудники полиции смогли ее предотвратить. Были задержаны 12 человек.

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