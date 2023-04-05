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Путин: Двусторонние отношения с Норвегией сведены к минимуму

Евгений Силаев
В мире
Путин: Двусторонние отношения с Норвегией сведены к минимуму
Фото: Pixabay

Отношения между Россией и Норвегией в данный момент сведены к минимуму. Об этом в среду, 5 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии приема верительных грамот у послов 17 стран.

— Заморожено взаимодействие по важным международным и региональным вопросам. В том числе на столь значимом для обеих стран арктическом пространстве. Вряд ли все это отвечает интересам двух наших народов, — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что долгие годы отношения между странами строились в «конструктивном духе». Путин также напомнил о том, что тысячи советских солдат отдали свои жизни за освобождение Норвегии от нацистской Германии, передает официальный сайт Кремля.

5 апреля в Александровском зале Большого Кремлевского дворца прошла церемония приема верительных грамот у послов 17 стран мира. В мероприятии приняли участие представители США, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Абхазии, Гвинейской Республики, Камбоджи, Брунея, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи, Гондураса, Парагвая, Мексики, Ирака, Омана и Сирии.

Предыдущая церемония прошла в сентябре 2022 года. Тогда верительные грамоты передали 24 новых посла.

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