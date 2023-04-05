Чат-бот для желающих поступить на военную службу по контракту заработал в Москве

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Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Все желающие могут воспользоваться новым чат-ботом для прохождения военной службы по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Помимо этого, кандидаты могут посетить единый пункт отбора на военную службу по контракту. Обратившимся в него горожанам помогают волонтеры. Желающим пройти службу необходимо получить талон электронной очереди, заполнить специальную анкету и пройти медицинскую комиссию и психологический тест.

По словам одного из кандидатов, он пришел в единый пункт уже второй раз. Он уже проходил службу с августа по февраль, а сейчас вновь решил отправиться в зону действий. Аналогичную позицию выразил и другой военнослужащий. Он также желает пройти службу повторно.

Единый пункт отбора начал свою работу в столице 3 апреля. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Пункт принимает заявки на службу не только от москвичей: его услугами могут воспользоваться все россияне, а также иностранные граждане.