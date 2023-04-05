«Могли бы его и приодеть»: поляки накинулись на прибывшего с визитом Зеленского

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Пользователи социальных сетей из Польши раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего в страну с официальным визитом. Внешний вид политика разозлил местных жителей.

— У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть, — негодует один из пользователей.

Другой житель Польши обвинил Зеленского в неуважении к стране. Он отметил, что недопустимо приходить на официальный визит в спортивном костюме.

Также пользователей соцсетей возмутило вручение президенту Украины ордена Белого орла. Он является высшей государственной наградой Польши.

Жители страны посетовали на вывоз военной техники из страны и массовый приезд украинских беженцев. Один из пользователей соцсетей потребовал прекратить «украинизацию Польши», передает РИА Новости.

По словам заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовквы, основной темой поездки станет обсуждение военной помощи Киеву. Визит стал первой официальной поездкой Зеленского в Польшу. До этого он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

В свою очередь экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Зеленский отправился в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. По мнению польского офицера, на данный момент Киев находится в «стратегическом тупике», что прямо указывает на приближение мирных переговоров между конфликтующими сторонами.